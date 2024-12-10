Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre sabah saat 04.15 sıralarında Caltılı köyünde Mustafa Koç’a ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangını kendi gayretleriyle söndürmeye çalışan ev sahibi ve komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının henüz neden çıktığı bilinmezken soğutma çalışmaları devam ediyor.