Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çeşitli okullarda görev yapan emekli öğretmen evinin önünde hayatını kaybetti.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çeşitli okullarda görev yapan emekli öğretmen evinin önünde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cennet Sokak’ta akşam saatlerinde binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servisi ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı araştırmada şahsın Tavşanlı’da çeşitli okullarda Sınıf Öğretmenliği yapan Raşit Sezgin (65) olduğunu tespit etti. Yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Sezgin’in akşam namazı için evden çıktığı öğrenildi. Sezgin’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.