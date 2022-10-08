Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine kurulacak olan Transformatör Merkezi için biraraya gelindi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine kurulacak olan Transformatör Merkezi için biraraya gelindi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı iş dünyası tarafından düzenlenen 154 kV Tavşanlı Transformatör Merkezi Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ali Çelik, Tavşanlı’ya TEİAŞ ve OEDAŞ iş birliğiyle 154 kV Tavşanlı Transformatör Merkezi kurulacağını kaydetti.

Merkez tamamlandığında Tavşanlı’nın ve Tavşanlı OSB’nin enerji ihtiyacına alternatif besleme noktası oluşturulacağını belirten Vali Çelik, “İlçenin ihtiyaç duyduğu enerjinin kaliteli ve kesintisiz şekilde karşılanmasına olanak sağlayacak transformatör merkeziyle elektrik kesintileri minimum düzeye inecek” dedi.

Tavşanlı OSB’deki firmaların birinci tarifeye geçerek elektriği yüzde 25 daha ucuza alacağını da ifade eden Vali Çelik, “Yatırımcıların tercihlerinin de önü açılmış olacak. İnşallah en kısa sürede kamulaştırma, proje, ihale ve yapım süreci başlayacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya Vali Ali Çelik’in yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Bölge Müdürü Mehmet Aydın ve şirketin proje personelleri, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) Kütahya İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ile ilgili yetkililer katıldı.