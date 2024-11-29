Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, eğitim odaklı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı ve Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Alparslan, meclis üyelerine eğitim projeleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Toplantıda, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen projeler ele alındı. Okul Müdürü Harun Alparslan, öğrencilerin gelişimine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen başarılarla ilgili bir sunum yaptı. Ayrıca katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak okulun geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, toplantıda yaptığı konuşmada eğitimin, geleceğin teminatı olan gençlerin yetişmesindeki kritik rolüne dikkat çekti. Küçükkağnıcı, bu önemli görevin başarılabilmesi için tüm paydaşların birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasının gerekliliğini vurguladı.

Toplantı, eğitimde iş birliği ve dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı verimli bir buluşma olarak değerlendirildi.