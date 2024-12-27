Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ebbaplar Odası olarak kurulan ve sadece çay içilen sıradan bir mekan olmaktan çok öte, yöresel kültürün yaşatıldığı, sanatın ve dostluğun buluştuğu bir ev haline geldi.

Odanın kurucusu Semih Bozkurt, "2023 yılında bir oda açma düşüncesine girdik, açacağımız bu odada sadece çay içilip sohbet edilmesin istedik. Kültürümüzü yaşatmak, kültürümüzü tanıtmak istedik." diyerek odanın kuruluş amacını açıklıyor.

’Ebbab’ yörede ’Arkadaş’ anlamına geliyor

Odanın ismi, Emet yöresinde arkadaş anlamına gelen "Ebbap" kelimesinden geliyor. Halk oyuncularından Yunus Akkurt, "İsminin Ebbaplar odası olmasının sebebi odada biraz Emetliler çok olduğu içindi. Şimdi bizim Emet yöresinde de nasıl ki diğer yörelerde sağdıç diye konuşuluyorsa, arkadaşlar dedi ki bizim Emet yöresinde ’Ebbap denir’ dedi ve bu adı aldı" diyerek ismin veriliş sebebini anlattı.

Ebbaplar Odası, haftanın belirli günlerinde sanatçıların ve halk oyuncularının bir araya geldiği, çay içilip, leblebilerin yendiği, müziklerin çalındığı, yöresel oyunların oynandığı canlı bir mekan. "Saz, söz, muhabbet" sloganıyla yola çıkan oda, hem üyelerine hem de misafirlerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşatıyor. Halk oyunları gösterileri, müzik konserleri ve sohbetler, odanın vazgeçilmez etkinlikleri arasında yer alıyor. Ücretsiz ve gönüllülüğe dayalı olan oda, herkese açık. Ziyaretçiler, müzisyenlere küçük bir bahşiş bırakmak dışında herhangi bir ücret ödemeden odanın imkanlarından faydalanabiliyorlar. Ebbaplar Odası’nın sanatçıları Halil Göksu, Samet Atabey ve Serkan Bilgin, odanın müzikal atmosferini zenginleştiren isimlerden.