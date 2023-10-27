Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi girişinde durdurulan tırda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu ticareti tutuklu dosyasındaki ifadelerde ismi geçen A.A.(35) isimli şahsın tır şoförlüğü yaptığı ve Emet ilçesine uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yaptıkları çalışma sonucu, şüpheli şahıs tır ile Tavşanlı ilçe girişinde ekipler tarafından yanında H.A (37) isimli şahıs ile birlikte yakalandı. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 36.56 gram esrar, 2.38 gram bonzai, 0.44 gram metamfetamin, 2 adet payp, 7 adet lyrica, 15 adet extacy hap,1 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

H.A. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu kabul eden A.A. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapılıp, mevcutlu olarak adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.