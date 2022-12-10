Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, "Dünya Fair Play Karikatür ve Fotoğraf Sergisi" yoğun ilgi gördü.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, "Dünya Fair Play Karikatür ve Fotoğraf Sergisi" yoğun ilgi gördü.

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, Fair Play Üniversiteler Kervanı programına devam ediyor. 2014 yılında başlatılan proje ile bugüne kadar çok sayıda kenti ziyaret ederek Fair Playi anlatan Kervan’ın son durağı Tavşanlı oldu. “İyiye, Doğruya, Güzele” sloganıyla yola çıkan TMOK Fair Play Komisyonu, Kültür Sarayı’nda törenle açtığı Dünya Fair Play Karikatür ve Fotoğraf Sergisi ile katılımcılara görsel bir şölen sundu. Geçmişte ve günümüzde Türkiye ve dünyada başarı elde etmiş spor insanları, spor yazarları, alanında uzman akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı panel ve öncesinde düzenlenen sergide Fair Play ruhunun önemi vurgulandı. Moderatörlüğünü DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanı Öğretim görevlisi Mustafa Çağrı Demir’in gerçekleştirdiği panelde, panelist olarak katılan konuklardan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı, spor yazarı ve yayın danışması Recep Yılmaz “Sporda ve Yaşamda Fair Play”, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Bölüm Başkanı ve Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sevim Güllü “Atatürk ve Fair Play”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Cengiz “Toplumsal Fair Play”, Gazeteci ve Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Kuşçu “Sporda Erdemli Davranış ve Fair Play”, Finans Yöneticisi ve Türkiye’deki ilk ve tek Kadın Spor Ekonomisi Uzmanı Tuğba Gider “Finansal Fair Play” adlı sunumlarını gerçekleştirdi.

Daha sonra düzenlenen panele konuşmacı olarak; TMOK Fair Play Komisyonu başkan yardımcıları Remzi Yılmaz ve Doç. Dr. Sevim Güllü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Cengiz, Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Gazeteci Fatih Kuşçu ile komisyon üyesi Tuğba Gider katıldı.