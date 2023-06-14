Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde açılan "Gastronomi" günleri sergi alanına getirilen develer büyük ilgi görüyor.

Tavşanlı ilçesinde bir hafta süre ile açılışı gerçekleştirilen " Gastronomi" günleri ile farklı şehirlerden ürünlerin tanıtım ve satışları yapılıyor.

Bu günler için Denizli ilinden getirilen develer ise halkın büyük ilgisini çekiyor. Develere binmek isteyenleri ilçe merkezindeki meydanda deve ile gezdirdiklerini ifade eden deve sahibi Raşit Durmaz, "Vatandaşların burada alışveriş yaparken de güzel bir eğlence olması amacıyla develeri getirdik. Türkiye’nin birçok ilinde fuar ve festivallere devlerimiz ile katılıyoruz. Burada da 50 TL karşılında develerle tur attırıyoruz" dedi.