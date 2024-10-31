Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Tavşanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilkokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik bir dizi bilgilendirme etkinliği başlattı. Bu etkinlikler kapsamında, Dağçeşme İlkokulu’ndaki öğrencilere ambalaj atıklarının çevreye etkileri ve atık yönetimi konularında eğitimler veriliyor.

Etkinliklerde çocuklara, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi yaşlarına uygun bir dille anlatılarak, doğaya duyarlı bir yaşamın temelleri atılıyor. Dağçeşme İlkokulu Müdürü Özgür Çetin, çevre bilinci konusunda okuldaki eğitimi bu tür etkinliklerle desteklemenin önemine dikkat çekerek, “Belediyemizin bu duyarlılığı sayesinde öğrencilerimiz, atıkların önemi konusunda daha bilinçli hale gelecekler” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise atıkların doğaya verdiği zararı daha iyi anladıklarını ve artık daha dikkatli davranacaklarını belirttiler.