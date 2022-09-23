Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eşen köyündeki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eşen köyündeki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Eski’ye ait iki katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çatı katı ile tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Tavşanlı itfaiyesi arazözleri, 2 saatlik çalışma sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Jandarma olay yerinde emniyet tedbirlerini ivedi şekilde aldı. İçerisinde durulmadığı bildirilen ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.