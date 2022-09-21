Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi Şehit İsmail Düzgün Caddesinde bulunan R.K.’ye ait 2 katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken ev sahibinin haber vermesi ile Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

Eğitim çalışanları promosyonların güncellenmesini istedi Eğitim çalışanları promosyonların güncellenmesini istedi

2 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.