Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy’de, birlik ve beraberliğin pekişmesi için gelenek haline gelen "Hayır yemeği" etkinliği gerçekleştirildi.

Köy Düğün Salonunda yenilen yemek ve okunan hatim dualar sonunda dernek yöneticisi Osman Yerli, hayır yemeğinin amacının bölge halkının birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Yerli, "Bu etkinliği Başköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak her sene düzenliyoruz. Birlik beraberlik ve hayır sever vatandaşlarımızın katkıları ile bu etkinliği yapıyoruz. Derneğimiz, 2018 yılında 7 arkadaşımızın katkıları ile kuruldu. Bizim gayemiz köyümüzün geliştirilmesi, köyümüzün dışarıya açılması ve köyümüzde etkinlikler yapmamızdır. Cenaze merasimlerinden tutalım köyümüzü temizliğine genel temizliği, ayrıca 19 üniversite öğrencilerimize de burs veriyoruz. Bunlar bütün vatandaşlarımızın katkıları ile yapılan faaliyetlerdir. İnşallah bunları seneye daha geniş katılımla yapmaya çalışacağız. Hayır sever vatandaşlarımızdan yardımlarını bekliyoruz. Güzel şeyler olacak inşallah. Çevre köylerimizden Ağaköy, Emirler, Opanözü gibi köylerimizin de katılması bizleri memnun ediyor" diye konuştu.

Yerli, bu güzel geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının kendileri için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.