Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde balık pazarında hareketlilik başladı.

Tavşanlı’ya farklı denizlerden çeşit çeşit balık günlük olarak getirilerek satışa sunuluyor. Balık pazarı satıcılarından Bekir Üstünel, sezonun açılmasının ardından günlük olarak bol balık çeşidiyle hizmet verdiklerini belirtti. Üstünel, “Havaların serin olması, yükseklere karın yağması, balık pazarını biraz hareketlendirdi. Fiyatlarımız da çok makul. Bugün, Karadeniz hamsimiz, istavritimiz, sardalyemiz, uskumrumuz, alabalık, palamut, çupra, levrek, somon, zargana, mezgit gibi bayağı bir balık çeşidimiz var. Halkımızı balık alıp yemeye bekliyoruz. Balık sağlıktır. Haftada en az 1 gün olsun balık yesinler.” dedi.

Balık satıcılarından İdris Şen de, “Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nden gelen balık çeşitlerimizi almaya ve herkesi omega-3 deposu balık yemeye davet ediyoruz” dedi.