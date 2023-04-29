Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Domaniç-Tavşanlı yol güzergahı üzerinde yapılan uygulamada durdurulan araçlarda, şahısların üzerlerinde ve ikametgahlarında yapılan aramada silah ve uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yapılan çalışma neticesinde, ilçeye uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı yönünde bilgiler elde edilen B. G, A. G. ve P. G isimli şüphelilerin kullandığı araçlar Domaniç-Tavşanlı yol güzergahı üzerinde yapılan uygulamada durduruldu. Araçlarda ve şahısların üzerlerinde gerçekleştirilen aramada, 159.93 gram bonzai ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda, B. G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 3 kurusıkı tabanca, 42 adet tabanca mermisi, P. G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına şüpheli şahıslardan B.G. ve A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.