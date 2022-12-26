Esin Çelebi Bayru ve sema topluluğuna günün anısına hediye takdim edildi.

Bayru’nun konuşmasının ardından Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu tarafından sema ayin-i şerifi icra edildi.

Kütahya’da 63 adet köpeğe çip uygulaması ve kuduz aşısı

Kütahya’da 63 adet köpeğe çip uygulaması ve kuduz aşısı

Esin Çelebi Bayru, yaptığı konuşmada Hz. Mevlana ve Mevlevilik ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulundu.

Kütahya’nın Tavşanlı Belediyesi tarafından düzenlenen ’Mevlana’yı Anma Programı’na, Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru katıldı.

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