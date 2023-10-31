Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Anaokulu öğrencileri Cumhuriyet’in 100. yılını coşkuyla kutladı.

Tavşanlı ilçesi Bal Küpü Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Levent Düğün Salonu’nda düzenlenen programa öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Bal Küpü Anaokulu Müdürü Süveyda Ağartan , Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyetimiz, Atatürk’ün önderliğinde büyük bir mücadele sonucu kurulmuştur. Bizler de bu mücadelenin ve Cumhuriyetin değerini bilmeliyiz" dedi.

Öğrenciler, Cumhuriyet’i anlatan şiirler okudu, şarkılar söyledi ve dans gösterileri yaptı. Program, öğrencilerin öğretmenleri ile söyledikleri “Atatürk” şarıkları ile sona erdi.

Programa katılan öğrenciler ve veliler, Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını belirterek, Bal Küpü Anaokulu’nun bu anlamlı günde düzenlediği programa teşekkür ettiler.