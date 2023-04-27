Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince park halinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada, ağırlığı 4,16 gram olan altın kutusu içerisinde metamfetamin maddesi, içerisinde metamfetamin maddesi kalıntısı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama esnasında Moymul Mahallesi Hotanlı Caddesi yakını dere kenarında park halinde bulunan araç ve araçta bulunan H.Y. (39), H.Ö. (51) ve E.C. (39) isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 4,16 gram olan altın kutusu içerisinde metamfetamin maddesi, içerisinde metamfetamin maddesi kalıntıları olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 3.37 gram altın kutusu ve 1 adet pipe olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanımında kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, H.Ö. isimli şahsın yapılan sorgulamasında Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan aranması bulunduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.