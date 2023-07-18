Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde alev alan mutfak tüpü korkulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Yangın, Moymul Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. evinde yemek yaptığı esnada tüp gaz alev aldı. Tüpün alev alması sonucu evde panik yaşayan M.K. tüpü beşinci kattan aşağı bahçeye attı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yanan tüpe müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Tüpün alev alması esnasında elinde küçük çaplı yanıklar oluşan M.K., sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.