Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği, KOM Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Tavşanlı ilçesinde 92 kadın işçiye dijital bağımlılık ve siber zorbalık konularında eğitimi verildiği bildirildi.

Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Kablo Donanımları fabrikasında çalışan 92 kadın işçiye, dijital bağımlılık, siber zorbalık konularında eğitim verildi." En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) yükletildi.