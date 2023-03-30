Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği tarafından bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde Tavşanlı ilçesinde 47 anne ve anne adayı olmak üzere toplam 84 kişiye “En iyi Narkotik Polisi Anne” sunumu gerçekleştirildi.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliğince Tavşanlı ilçesi Özel Yıldız İlk ve Ortaokulunda 8 anne ve anne adayı 14 öğretmen ve veliye, Özel Bil İlk/Ortaokulu ve lisesinde 21 anne ve anne adayı 33 öğretmene, Devlet Ana Anadolu İmam Hatip Lisesinde 10 anne ve anne adayı 15 öğretmen ve veliye, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 8 anne ve anne adayı 22 öğretmen ve veliye toplamda, 47 anne ve anne adayı toplam 84 kişiye “En iyi Narkotik Polisi Anne” sunumu yapıldı. UYUMA aplikasyonu tanıtımı yapılıp broşür dağıtıldı.