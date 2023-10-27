Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Pazar Camii’nde yenilenen 4-6 Yaş Kur’an Kursunun açılışı gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Müftüsü İrfan Açık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve protokol üyelerinin katılımıyla, restore edilerek yenilenen Tavşanlı Pazar Camii’nde 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun açılışı yapıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, yeni açılan 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun hayırlı olmasını diledi.
Açılış sonrası protokol üyeleri kursta öğrencilerle bir araya geldiler.