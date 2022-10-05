Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 206 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı temel trafik eğitimi verildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 206 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı temel trafik eğitimi verildi.

Tavşanlı Belediyesi çocuk trafik eğitim parkında toplam 206 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda hem teorik hem de uygulamalı olarak temel trafik eğitimi verildi. Daha sonra eğitime katılan çocuklara trafik dedektif kartı dağıtıldı.