Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törenler, şehitlik ziyaretleri ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Program, Derbent Şehitliği ziyareti, Belediye Kültür Sarayı’ndaki anma programı ve ikindi namazı sonrası okunacak Mevlid-i Şerif ile sona erecek.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Kütahya Garnizon Komutan Vekili Hava Yarbay Zafer Melih Irmak, Belediye Başkan Vekili Aziz Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Teğmen Kamer Çağrı Mert, günün anlam ve önemini belirten duygulu bir konuşma yaptı. Mert, Çanakkale ruhunu yeniden hatırlatarak, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi minnetle andı.

Çelenk sunma töreninin ardından, Tavşanlı Şehit Aileleri Muharip ve Malül Gaziler Derneği ile Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği ziyaret edildi. Daha sonra Tavşanlı Asri Mezarlığı’nda bulunan şehitlik ziyaret edilerek, şehitlerimizin ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.