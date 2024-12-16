Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hafızlıklarını tamamlayan 14 kız öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Tavşanlı İlçe Müftülüğü’ne bağlı Fevziye Hanım Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 14 kız hafız için Tavşanlı Belediye Kültür Sarayı’nda özel bir tören düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Arslan, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve belediye yardımcıları katıldı. Ayrıca hafızların aileleri ve çok sayıda davetli de törene katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan’ın açılış konuşmasının ardından, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve Mehmet Arslan tarafından da konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda, hafızlık eğitiminin manevi önemine dikkat çekilirken, bu kutsal görevi üstlenen gençlere duyulan gurur dile getirildi. Fevziye Hanım Kız Kur’an Kursu’nun tanıtımı sinevizyon gösterimi ile gerçekleştirildikten sonra, genç hafızlar, salavatlar eşliğinde sahneye davet edildi. Hafızlık belgelerinin babaları tarafından takdim edilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Törende, genç hafızlar tarafından şiirler okundu. Şiirlerin ardından İl Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından yapılan dua ile tören sona erdi.