Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ziraat Odası başkanlığına İsmail Akpınar seçildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ziraat Odası başkanlığına İsmail Akpınar seçildi.

Tavşanlı Ziraat Odası konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula çok sayıda üye katıldı.

Ziraat Odası konferans salonunda yapılan genel kurula mevcut Başkan İsmail Akpınar ve Mehmet Çetin olmak üzere iki liste ile girildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını sonrası gelir gider tabloları okunarak ibra edilmesinin ardından tüm delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen seçimde 126 oy kullanıldı.

Oyların sayılması ile birlikte İsmail Akpınar 65 oy alırken, Mehmet Çetin 59 oy aldı.

Bu sonuçla Akpınar güven oyları ile yeniden Tavşanlı Ziraat Odası Başkanlığına seçildi. İsmail Akpınar’ın başkanlığında yönetim kurulu asil şu şekilde oluştu ; 1-İsmail Akpınar 2- Mehmet Ali Balı 3-Ali Uysal 4-Mustafa Ertan 5-Muzaffer Yavuz 6-Necati Şenol 7-Hasan Kara