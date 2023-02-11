Kütahya’nın Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinden din görevlileri deprem bölgesinde görev almak için dualarla yola çıktı.

Kütahya’nın Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinden din görevlileri deprem bölgesinde görev almak için dualarla yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımların yanı sıra depremzedelere yardım ulaştırmak ve defin işlemlerinde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

Tavşanlı ve Domaniç İlçe Müftülüğü personeli Din Görevlileri, 2. Grupta Hatay’daki depremzedelere yardım ulaştırmak ve defin işlemlerinde bulunmak, manevi destek sunmak ve çalışmalara destek vermek üzere dualarla yola çıktılar.

Ülkemizi derinden etkileyen deprem dolayısıyla yaralar sarılmaya, hayatını kaybeden vatandaşların ise defin işlemleri devam ediyor.