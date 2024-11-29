Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (TMYO),Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (TUBİF), DPÜ Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi (KFAUM) organizasyonları ile Tavşanlı Tarih Kültür ve Turizm Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin ilk bölümü Tavşanlı Belediyesi Kültür ve Spor Merkezi Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisi ile başladı ve devamında Tavşanlılı ressamlar Dilek Kocaman Yılmazer, Gönül Güven, Melek Uluçay, Çağlayan Aydoğdu, Nesrin Şen ve Mehmet Yıldız’ın resimleri ile geleneksel el sanatları sanatçıları Zekiye Eröz ve Muradiye Varol’un eserlerinden oluşan el emeği eserleri TMYO fuaye alanında sergilendi.

Daha sonra moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Okan Mete ve Öğretim Görevlisi Nur Hoşgör’ün yaptığı TUBİF konferans salonunda düzenlenen çalıştayda programın selamla konuşmalarını Prof.Dr.İsmet Çelik, Prof. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar ve Prof. Dr. Aydın Kayabaşı yaptılar.

Açılış konuşmalarında Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın il merkezi ve ilçelerdeki kültürel ve sanatsal değerlerin, hatıralarının sürekli canlı tutulmasının önemi vurgulandı. Ardından Tavşanlı Höyüğü sunumu Arkeolog Burak Kader tarafından; Milli Mücadele yıllarında Tavşanlı’da yaşanan olaylar, Derbent köyü olayları ve Cevizdere Muharebesi, Atatürk’ün Tavşanlı ve Değirmisaz’a 1933 yılında yaptığı ziyaret konularının anlatıldığı tarih sunumları Öğr. Ahmet Öztürk’ün moderatörlüğünde Dr. Recep Aydoğdu, Öğr. Ali Duyan ve Öğr. İbrahim Özçelik tarafından yapıldı.

Tarih sunumlarının ardından Kütahya türküleri eşliğinde Tavşanlı Halk Eğitim Müdürü Öğr. Abdullah Öztürk ile öğretmenler Rabia Kocabey, Aslıhan Ağaçlı ve Firdevs Aktay’ın organizasyonları ile Tavşanlılılar tarafından yöresel kıyafetler tanıtıldı ve Tavşanlının yöresel kına gecesi gösterisi sunuldu.