Program, öğrenci ve personellerle çekilen toplu fotoğraflar ile sona erdi.

Tavşanlı SHMYO Müdürü Dr. Öğretim üyesi İsmail Saraçoğlu, "Akademik ve idari personeller ile öğrencilerimizin yanındayız. Yeni akademik yıl açılışını birlikte kutlayarak taçlandırmak istedik" dedi.

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