Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yeni akademik yıl açılış programı gerçekleşti.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yeni akademik yıl açılış programı gerçekleşti.
Tavşanlı SHMYO Müdürü Dr. Öğretim üyesi İsmail Saraçoğlu, "Akademik ve idari personeller ile öğrencilerimizin yanındayız. Yeni akademik yıl açılışını birlikte kutlayarak taçlandırmak istedik" dedi.
Program, öğrenci ve personellerle çekilen toplu fotoğraflar ile sona erdi.
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