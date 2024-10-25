Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği "Başarılı Örnekler" Sergisi’nde, SOBE (Sanal Oyun Bağımlılığı Eğitimi) projesiyle Değerler Eğitimi alanında Türkiye ikincisi olarak başarıya imza attı.

Okulun proje sorumlusu Meral Çakmak, bu önemli başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, projenin kapsamlı bir şekilde uygulandığını belirtti. Çakmak, "Okul rehber öğretmeni tarafından öğrencilere bilinçli teknoloji kullanımı eğitimleri verildi. Öğrencilerimiz ise hikaye kitabı yazımı ve oyun tasarımı gibi kendilerini geliştirici etkinliklere katılarak hem eğlendiler hem de öğrenme süreçlerini güçlendirdiler. Ayrıca, okur yazar söyleşileri düzenleyerek öğrencilerimizin düşünme ve ifade yeteneklerini geliştirdik. Proje sonunda oyun bağımlılığı devam eden öğrencilerimize rehberlik servisi tarafından özel grup rehberliği desteği sağlandı." dedi.

SOBE Projesi ile Okulda Farklı Bir Rüzgar Esti Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu, SOBE projesiyle sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda okul içinde de büyük bir farkındalık oluşturdu. Proje sayesinde öğrenciler, teknolojiyi daha bilinçli kullanmanın önemini kavradılar ve sanal oyun bağımlılığının olumsuz etkilerinden korunmanın yollarını öğrendiler.

Özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda deneyimli isimlerden biri olan Fulya Topçuoğlu’nun da projelere verdiği destek, büyük önem taşıyor. Projenin Önemi ve Geleceği Günümüzde artan teknoloji kullanımıyla birlikte sanal oyun bağımlılığı da önemli bir sorun haline geldi. SOBE projesi gibi başarılı uygulamalar, bu sorunun çözümünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Okulun bu başarısı, diğer okullara da örnek teşkil ederek, ülke genelinde sanal oyun bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Özetle, Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu’nun SOBE projesiyle elde ettiği Türkiye ikinciliği, eğitimde başarılı örneklerin ortaya çıkmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu başarı, sadece okulun değil, aynı zamanda tüm Türkiye’nin gururu. Proje sorumlusu Meral Çakmak , elde edilen başarıda ve projede desteği bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne, önceki dönem okul müdürü Yunus Başçı’ya , şu anki okul müdürü Rıza Cihangir ve Mustafa Uslu ’ya da teşekkür etti.