Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde satranç turnuvasına hazırlanılıyor.

Tavşanlı satranç temsilcisi Doğan Esen, Tavşanlı Gençlik Merkezi’nde her cumartesi günü düzenledikleri satranç etkinliklerini duyurdu. Esen, açıklamasında "Cumartesi günleri saat 13:30 ile 15:00 arasında burada çocuklarla satranç oynamaya toplanıyoruz" dedi.

Her hafta, tatil günleri ve resmi tatiller haricinde düzenlenecek bu etkinliklere herkesi davet eden Esen, "İsteyen 7’den 77’ye herkes gelebilir" ifadesini kullandı. Ayrıca, Kütahya’daki turnuvalara katıldıklarını belirten Esen, "Bu yıl 2025 itibarıyla Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliğini aldım. Yaz tatili sezonunda turnuva düzenlemeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.