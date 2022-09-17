2006 -2011 Tunceli Şefliği daha sonra 2011 - 2018 yılları arasında Domaniç Şefliği görevlerinde bulunan Aksu, 2019 -2022 Gediz ilçesi ve İznik Orman İşletmesi Müdür Yardımcılığından sonra Tavşanlı ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü görevine atandı.

1981 İstanbul doğumlu olan Serdar Aksu, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldu.

En son İznik Orman İşletme Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Serdar Aksu, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başladı.

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