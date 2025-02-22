Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın malzeme-ekipman dağıtım programı kapsamında, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni bir arazöz tahsis edildi.

Arazözün teslimi için düzenlenen törene Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu ve personel katıldı.

Törende, yeni arazözün kazalardan korunması ve hayırlı hizmetler yapması dileğiyle kurban kesildi ve dua edildi. Ardından kurdele kesimi yapılarak arazöz hizmete alındı. Yeni arazöz, 4 ton su ve 500 litre köpük kapasitesiyle orman yangınlarına müdahalede önemli bir rol oynayacak. Törende konuşan Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın malzeme - ekipman dağıtım programı kapsamında Tavşanlı’ya yeni bir arazöz kazandırdık. Bu araç, orman yangınlarıyla mücadelede büyük bir destek sağlayacak. Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarının yaptığı iş kutsal bir iştir. Ormanlarımızı korumak, memleketimizin geleceğini korumaktır. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ediyorum. Bu aracın hayırlı hizmetler yapmasını diliyorum" dedi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu, yeni arazözün orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni arazözün hizmete girmesiyle birlikte, Tavşanlı ve çevresindeki orman yangınlarına müdahale kapasitesi de artmış oldu.