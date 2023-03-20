Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu kütüphanesine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumları tarafından 450 kitap hediye edildi.

Konuyla ilgili Tavşanlı MYO’dan yapılan açıklamada, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından hediye edilen kitapların Türk dili, Türk tarihi ve Atatürk araştırmaları alanlarında akademik ve kültürel konuları içerdiği, öğretim elemanları ve öğrencilerin yararlanmaları için yapılan kitap bağışı ile kütüphanenin önemli bir kazanım elde ettiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada "Yapılan 450 adet kitap bağışı ile kütüphanemizin alt yapısının zenginleşmesine katkı sağlayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, bağlı kuruluşları olan Türk Dil Kurumuna, Türk Tarih Kurumuna, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına, Atatürk Araştırmaları Merkezi Başkanlığına ve özellikle bu organizasyonda destek veren Yüksek Kurum Uzmanı Dr. Hasan Ali Çetin’e Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu olarak teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.