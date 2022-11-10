Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğrencilerine yönelik Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün (GLİ) atölye ve laboratuvarına teknik gezi düzenledi.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğrencilerine yönelik Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün (GLİ) atölye ve laboratuvarına teknik gezi düzenledi.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulunun Makine Programı öğrencileri için Tavşanlı’da faaliyet gösteren Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Garp Linyitleri İşletme (GLİ) Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi. Öğrencilere ilk olarak GLİ Elektromekanik Şube Müdürlüğüne gidilerek Başmühendis Gökhan İncesu işletme hakkında genel bilgiler verdi. Daha sonra Makine Mühendisi Ahmet Nuri Uygun rehberliğinde İmalat Atölyeleri, Makine Mühendisi Ahmet Akhan rehberliğinde ise Resim hane ve Malzeme Kalite Kontrol Laboratuvarı ziyaret edilerek bu birimler hakkında genel bilgiler, devam etmekte olan çalışmalar ile ilgili bilgiler öğrencilere aktarıldı. Teknik gezi sırasında öğrencilere İmalat Atölyeleri, Resim hane ve Malzeme-Kalite Kontrol laboratuvarlarında kullanılan makine ve cihazların teknik özellikleri, çalışma ilkeleri hakkında açıklamalar yapılarak örnek uygulamalar gösterildi. Torna-Tesviye Atölyesi’nde torna, CNC torna, freze, CNC freze, vargel ve taşlama tezgahlarını gören öğrenciler, Kaynakhane Atölyesinde Tozaltı ve Gazaltı Kaynak Makinelerini incelediler. Sıcak ve Soğuk Demir Atölyelerinde çeliğin işlenmesini gözlemleyen öğrenciler daha sonra Malzeme Kalite Kontrol Laboratuvarı’na geçerek burada bulunan test ve muayene cihazları hakkında bilgi aldılar.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulundan geziyle ilgili yapılan açıklamada, üniversitelerde görsel ve uygulamalı öğretimin önemi vurgu yapılarak, öğrencilerin teknik gezilerine büyük önem verildiği ve teknik ziyaretler konusunda Tavşanlı ilçesinin GLİ, Tunçbilek Termik Santralinin, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ile önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtildi. Eğitimin bir bütün olduğu ve tüm toplum tarafından desteklenmesinin gerekliliğine değinilen açıklamada, Tavşanlı’nın eğitime destek konusunda çok duyarlı olduğu belirtilerek Tavşanlı MYO’ya destek olan tüm kurum ve kuruluşlara, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programı öğrencilerinin teknik gezi çerçevesinde deneyimlerini paylaşan TKİ GLİ Müdürü Ercan İpek’e ve Elektromekanik Şube Müdürü Şükrü Koyuncu’ya, GLİ’nin tüm yönetici ve çalışanlarına ve organizasyonu yapan Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik’e teşekkür edildi.