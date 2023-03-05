Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, depremin ağır yıkıma yol açtığı bölgelerde üniversite adına deprem bölgesine oyuncak, çocuk giysileri ve gıda maddeleri gönderdi.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, depremin ağır yıkıma yol açtığı bölgelerde üniversite adına deprem bölgesine oyuncak, çocuk giysileri ve gıda maddeleri gönderdi.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulundan konuyla ilgili yapılan açıklamada,” MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik’in eş güdümünde yapılan depremzedelere yardım faaliyetinde, okulumuzun akademik ve idari personeli topladıkları oyuncak, kıyafet, gıda ürünleri ve kitap gibi yardım malzemeleri Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir’in gözetiminde Hatay’a ulaştırıldı. Antakya, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerindeki insani yardım çalışmalarında DPÜ’yü temsil eden Öğr. Gör. Demir, temasta bulunduğu kişi ve kurumlara Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin desteğini bildirdi. Beraberinde götürdüğü oyuncakları Samandağ’ı ilçesinde kurulan çadır kentteki çocuklara dağıtan ve depremzede öğrencilerimizle de bir araya gelen Öğr. Gör. Demir, bölgeye desteğin sürmesinin önemine dikkat çekti. Bu yardımların toplanması ve koordinasyonunda emeği geçen başta Müdürümüz Prof. Dr. İsmet Çelik olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize duyarlılıkları ve maddi manevi destekleri için teşekkür ederiz. Yaşanan depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm depremzede vatandaşlarımızın daima yanlarında olacağımızı bilmelerini isteriz. Yaralarımızı hep birlikte saracak, omuz omuza vererek bu zorlu günleri de aşacağız" denildi.