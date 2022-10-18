Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Valiliğinin ortaklaşa düzenlediği seminerde öğrencilere Avrupa’da eğitim ve Erasmus fırsatları aktarıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Valiliğinin ortaklaşa düzenlediği seminerde öğrencilere Avrupa’da eğitim ve Erasmus fırsatları aktarıldı.

Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Avrupa Birliği gönüllülük ve Erasmus Projeleri gibi öğrencilere vizyon katan ve kişisel gelişime katkı sunan yurt dışı programların öğrencilere faydasına değinerek bu fırsatların öğrencilik yıllarında kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Kütahya Valiliği AB ve Dış İlişkiler Birimi Uzmanları Esra Kaya ve İsmail Volkan Yoluç’un konuk olduğu etkinlikte, öğrencilerin yararlanabilecekleri Erasmus programı içerisinde yer alan gönüllülük projeleri (ESC), gençlik değişim programları, staj programları ve Erasmus+ öğrenci değişim programları hakkında bilgiler verilerek projeye başvuruların nasıl yapılacağı anlatıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte daha önce bu programlardan yararlanan ve Erasmus programları çerçevesinde yurt dışında bulunmuş Makine Mühendisi yüksek lisans öğrencisi Seray Öden ve Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir, deneyimlerini ve Erasmus programlarının faydalarını öğrencilerle paylaştılar. Ardından oğlu ve kızı gönüllülük projesi çerçevesinde yurt dışında bulunan Özel Kalem Memuru Ersin Aslan öğrencilere programın çıktılarını, çocuklarına katkısını ve maliyetlerini öğrenci velisi gözüyle değerlendirdi.

Etkinlik öğrencilerin konuklara yönelttiği soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.