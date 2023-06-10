Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından odaya bağlı meslek komiteleri, yüksek istişare kurulu, disiplin kurulu ve genç girişimciler kurulları bilgilendirme toplantısında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni üç akademisyen temsil etti.

Kütahya Milletvekili Mehmet Demir’in de iştirak ettiği toplantıya, DPÜ’yü temsilen Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Harika Özkan, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Niyazi Kurnaz katıldı.

Kurul faaliyetleri, ilçede mevcut endüstriyel durum ve hedefleri hakkında bilgi verilen toplantıyla ilgili Tavşanlı Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada, ”Toplantıda Tavşanlı organize sanayisinin, orta ve küçük sanayi kuruluşlarının genel durumları ile yükseköğretim ve sanayi ilişkileri hakkında yapılan değerlendirmelerde, Prof. Dr. İsmet Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Harika Özkan, Tavşanlı’da faaliyet gösteren Fakülte ve MYO’nun durumları hakkında bilgilendirme yaparak hedeflerini açıkladılar. Prof. Dr. Çelik yaptığı konuşmasında bölgeye uygun bölümleri açmanın ve geliştirmenin yükseköğretim, ülkemiz ve bölgemiz açısından önemine işaret ederek, okullarında gerçekleştirilen çevre, enerji ve su verimliliği ile ilgili projelerinin olduğunu ve sanayi kurumlarıyla olan ilişkilerini daha da yoğunlaştırmak istediklerini belirtti. Milletvekili Mehmet Demir ise konuşmasında, Kütahya’da hiç kimsenin görüşlerini ayırt etmeksizin şehir ve köylerde tüm Kütahyalıların vekili olduğuna işaret ederek birlik, beraberliğin, girişimciliğin, ayrışmamanın ve ortak girişimciliğin önemine dikkat çekti ve ticari yaşamından örnekler verdi” denildi.