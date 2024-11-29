Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), il merkezi dışındaki ilçelerde öğrenim gören öğrencilerin merkez kampüsü tanımaları ve üniversitenin sunduğu imkanlardan haberdar olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen tanıtım etkinlikleri kapsamında Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ziyaret gerçekleştirdi.

Etkinlik, öğrencilerin Dumlupınar Üniversitesi Müzesi ziyaretiyle başladı. Müze turunda, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çağım Özcan tarafından Kütahya ilçeleri ve Seyitömer Höyük kazılarında bulunan tarihi eserler hakkında bilgi verildi. Daha sonra Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’ne geçildi. Burada, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, öğrencileri selamlayarak üniversitenin sunduğu imkanlar hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca Kütüphaneci Ayşe Nur Dölek, öğrencilere uzaktan erişim hizmetleri ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayabilecek sertifika programlarını tanıttı.

Müze ve kütüphane ziyaretlerinin ardından öğrenciler, bölümlerine yönelik bir program izledi. Sosyal program öğrencileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ni, teknik program öğrencileri ise Mühendislik Fakültesi’ni ziyaret ederek bölüm laboratuvarlarını inceleme fırsatı buldu.

Merkez kampüs ziyaretini tamamlayan öğrenciler, Kütahya şehir merkezindeki tarihi Germiyan Sokağı’na geçerek bölgenin kültürel dokusunu tanıma fırsatı buldu ve hatıra fotoğrafları çektirdi.