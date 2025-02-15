Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında, 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş kentinde kısa dönem öğrenci hareketliliğine katılan Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, program dönüşünde İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Metal ve elektrik bölümlerinden 10 öğrenci ve 2 alan öğretmeninin katıldığı programda, öğrenciler uluslararası düzeyde mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Programın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler, İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Şube Müdürü Mustafa Topuz ile bir araya gelerek edindikleri deneyimleri paylaştı.

Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, yurtdışında kazanılan deneyimlerin mesleki gelişim ve kişisel vizyon açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Sizler, mesleki eğitimin uluslararası boyutuna adım atan gençlerimizsiniz. Bu süreçte kazandığınız bilgi ve becerileri okulunuza ve gelecekteki meslek hayatınıza yansıtmanız bizler için çok kıymetli. Bu tür programlara katılımınızın devam etmesini diliyoruz."

Öğrenciler ve öğretmenler, yurtdışı eğitim hareketliliği sürecinde edindikleri kazanımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise, mesleki eğitimi güçlendirecek uluslararası projelerin devam edeceğini belirtti.