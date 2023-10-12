Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Mimarlar Odası öncülüğünde bir kahvaltı buluşması düzenlendi. Meteoroloji Sosyal Tesislerindeki buluşmaya Tavşanlı’da faaliyet gösteren mimarlar katıldı.

Buluşmada konuşan Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Gökçe, bu tür etkinliklerin meslektaşların birlik ve beraberliğini pekiştirmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Gökçe, "Odamızın öncülüğünde sık sık bu tür etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Buluşmada mimarların mesleki sorunları ve çözüm yolları da ele alındı. Mimarların mesleki bilgi ve birikimlerini paylaştıkları buluşma, keyifli bir sohbetle sona erdi.