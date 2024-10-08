Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan mezarlıkta yaşanan bakım eksikliği, güvenlik sorunları ve alkollü kişilerin rahatsız edici davranışları nedeniyle mezarlık ziyaretçileri mağdur oluyor.

Ziyaretçi İbrahim Barakan, "Mezarlığa geldiğimde çeşmelerin bazılarının bilinçsiz vatandaşlarca kırıldığını görüyorum. Bazen yasaklı madde kullananlar da çıkıyor karşıma. Mezarlıktan uzaklaşmalarını istediğimde bıçak çekip tehdit edenler oluyor. Ağaçlar budanması ve etrafın daha iyi görünmesi gerekiyor. Kendim bir bölümünü budamaya çalıştım ancak, yetkililer buna müsaade etmedi. Asri mezarlığımızın bir şekilde korunaklı hale gelmesi gerekiyor. Kameralar var ancak yeterli değil ve çalışıp çalışmadıkları da belli değil. Gerekirse bekçi bulunması lazım" diyerek şikayetlerini dile getirdi.