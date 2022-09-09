Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Sema Aydın eğitim konusunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Sema Aydın eğitim konusunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Tavşanlı’da Mesleki ve Teknik Eğitim alanında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ve Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Sema Aydın, yapılan çalışmaları yerinde görerek projeleri değerlendirdi.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Nazan Şener ve Daire Başkanına, İlçe Milli Eğitim müdürü Salim Karaboğa ve okul müdürü Raşit Küçükkağnıcı tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek okul ile ilgili talepler iletildi.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Raşit Küçükkağnıcı, yapmış oldukları proje çalışmaları ve hibe destekleri ile ilgili kurulan atölyelerin incelenmesi ve yapılabilecek çalışmalar konusunda değerlendirmeler sonrasında, okullarının Avrupa Birliği projeleri çalışmaları ile 34 öğrenci 3 Avrupa ülkesinde 1 ay süreyle staj yaptıklarını bu öğrencilere okuldan 10 öğretmen ve 3 idareci eşlik ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteği ile okula yaklaşık 1 milyon TL hibe desteği sağlandığını ifade etti.