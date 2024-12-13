Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğrencileri CNC Torna Uygulamaları ve Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) derslerinde gördükleri teorik eğitimlerinin endüstriyel uygulamalarını yerinde görmek üzere Çukurköy Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

CNC Torna ve CNC İşleme Merkezi ile sanayide talaşlı imalat alanında hizmet veren Armağan Torna Firmasına gerçekleştirilen ziyarette, dersleri yürüten ve Okul Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik’in nezaretinde, firma sahibi Ekrem Armağan ve Makine Mühendisi Semih Armağan, Makine Programı öğrencileri, CNC imalat konusunda bilgilendirdiler. Bilgilendirmede CNC tezgahlar kullanılarak yapılan talaşlı imalat ve CNC imalat kodları öğrencilere pratik olarak anlatıldı ve CNC tornada parça üretimi uygulamalı olarak gösterildi.

Okul idaresi tarafından "Eğitime ve öğretime verdikleri destekten dolayı firma yetkilerine teşekkür ederiz." denildi.