Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kitap fuarı açıldı.

Kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağlayan Tavşanlı Kültür Sarayı, kapılarını kitapseverlere açtı. Büyük bir coşkuyla düzenlenen kitap fuarının açılış kurdelesini, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, öğrencilerle birlikte keserek açtı.

Açılışın hemen ardından fuarı gezen Kaymakam Baskın ve Belediye Başkanı Derin, birbirinden farklı türdeki kitapları inceleyerek kitapseverlerle sohbet etti. Kitap fuarının 3 gün devam edeceği bilgisi edinildi. Kitap fuarında ayrıca ilçeden yazarlar da kitapseverlere kitaplarını imzaladılar.

Kitap tutkunlarının bir araya geldiği bu önemli etkinlik, 27 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Fuar süresince imza günleri ve çeşitli etkinliklerle kitapseverlere unutulmaz anlar yaşatılması hedefleniyor.