Kütahya Tavşanlı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Uluçam köyünde bağlarda ve sebzelerde meydana gelen hastalıklara karşı bilgilendirme yapıldı.

Tavşanlı ilçesi Uluçam köyünde üreticilerden Enver İnce’ye ait arazide Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hüdayi Efe ve teknik personeller tarafından hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı. Yüksek nem kaynaklı meydana gelen birçok fungal hastalık tespiti edildi. Bağlarda ve sebzelede meydana gelen bağ mildiyösü trips ve yaprak yanıklığı hastalığına karşı mücadele yöntemleri üreticilere aktarıldı.

Üreticiler, yapılan kontrol ve bilgilendirmeden memnun olduklarını belirterek, "Hastalık ve zararlılara karşı mücadele yöntemlerini öğrendik. Bu sayede, daha verimli ve kaliteli ürünler yetiştirebileceğimize inanıyoruz." dediler.