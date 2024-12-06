Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Dünya Engelliler Günü nedeniyle Subaşı İlkokulu’ndaki özel öğrencilere anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Dünya Engelliler Günü’nde Subaşı İlkokulu’ndaki Özel Öğrenci sınıfını ziyaret ederek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Ziyaret sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, özel öğrencilerle birebir ilgilenerek onlara destek verdi. Emniyet ekipleri, öğrencilere üzerinde “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” yazılı pasta sürprizi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerle geçirdiği vakit oldukça duygusal anlara sahne oldu. Öğrenciler, pasta sürprizi karşısında çok mutlu olurken, ziyaretin sonunda hep birlikte fotoğraf çekildiler. Ayrıca, ekipler öğrencilere kendi elleriyle yemek ikramında bulundu. Bu içten hareket, öğrenciler için çok özel bir anı haline geldi. Öğrenciler, hem öğretmenlerinden hem de emniyet personelinden gösterilen bu duyarlı ilgiden son derece memnun kaldılar.