Tavşanlı İHH Şubesinde gerçekleşen görev değişimi sonucu İlçe Başkanlığı görevini Şerafettin İleri devraldı.

Tavşanlı İHH Şubesinde Başkanlığa Şerafettin İleri getirilirken, İlçe Başkan Yardımcısı Hacı Osman Akyıldız, Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Sorumlusu İlkay Karadaş, Arama Kurtarma Sorumlusu Muhammed Murat Aydın, Kadın Kolları Başkanı Kadriye İleri ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Sözer’den oluştu.

İHH Tavşanlı Şubesinin kurulduğu günden bu yana hizmetlerine her geçen gün daha da artan bir teveccüh ile devam etmekte olduğunu söyleyen İlçe Başkanı Şerafettin İleri, ”Önceki dönem başkanlarımız İlhan Dirgin, Mümtaz Serdaroğlu ve İbrahim Vehbi Atabay’a bu güne kadar yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Üstad Necip Fazıl’ın "Tavşanlı alaca karanlıkta bir kar tanesinin düştüğü şehir" diye övgü ile bahsettiği bu topraklarda, İHH Şubesi geçmişten gelen büyük bir tecrübe birikimini de haznesine koyarak durmadan, gayretle yoluna devam edecektir. Mavi Marmara gazimiz İlhan Dirgin ağabeyimizin bize bıraktığı en büyük hazine olan samimiyet mirası ile usanmadan gerekirse kapı kapı dolaşıp, yüce dinimiz İslam’ın emir ve tanımlarına uygun bir biçimde Tavşanlı halkımızın infak etmesi için gayret göstereceğiz. Bu maksatla bu hizmete vesile olmak ve en ufak bir tereddüde dahi mahal vermeden infak edilen bu emanetlerin ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılması konusundaki misyonumuza zerre miktarı taviz vermeden devam etmek yönetim olarak bizleri onurlandıracaktır” diye konuştu.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, İleri ve yönetim kurulunu tebrik ederek, başarılar diledi.