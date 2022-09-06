Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Tavşanlı Höyük kazısını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Tavşanlı Höyük kazısını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kütahya’nın kalbi adı verilen Tavşanlı Höyük’te başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı statüsünde yürütülüyor. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Tavşanlı Höyük kazısı, kazı ekibini ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt eşlik etti. Kazı Heyeti Başkanı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Erkan Fidan’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Beydemir, Fidan ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.