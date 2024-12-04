Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki höyük kazılarında, tarihi eserlerin yanı sıra ilginç bir buluntu daha gün yüzüne çıktı. Höyüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmaları sırasında 6 yıl önce kaybolmuş bir muhtarlık mührü tesadüfen bulundu.

Subaşı Mahallesi’nin merhum muhtarı Mehmet Işık’a ait olduğu tespit edilen mühür, kazı alanındaki yüzey araştırmaları sırasında ortaya çıktı. 2018 yılında hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Işık’ın mührünün kaybolduğu ve yeni bir mühür bastırıldığı öğrenilmişti. Ancak kazılar, muhtarın vefatından kısa bir süre önce hayvanlarını höyük üzerinde otlatırken mührünü düşürdüğünü ortaya koydu. Bu dokunaklı buluntu, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kullanıcılar, merhum muhtarın bu şekilde hatırlanmasının anlamlı olduğunu belirterek rahmet dileklerinde bulundu. Höyükteki kazılar, sadece binlerce yıllık tarihe değil, yakın geçmişe dair sırları da aydınlatıyor.

Tavşanlı Höyüğü’nde devam eden çalışmaların, bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini ortaya çıkarmaya devam ettiği vurgulandı.