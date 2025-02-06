Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle, ilçe merkezi ve çevresinde sıkı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerini durdurdu ve bölgedeki hayvan pazarının kapatıldığını duyurdu.

Şap hastalığının kontrol altına alınabilmesi için alınan bu önlemler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Yetkililerin açıklamalarına göre, Tavşanlı İlçe Merkezi ile birlikte birçok mahalle ve köy koruma - gözetim bölgesi ilan edildi. Karantina uygulanan bölgelerin; Tavşanlı ilçe merkezi ve tüm mahalleleri, Kuruçay ve Tepecik beldeleri, Kayıköy, Göbel, Karaköy, M. Gölcük, Derecik, Ayvalı, Ayvalı Sorukun, Ağaköy, Başköy, Ovacık, Karacakaş, Kayaarası ve Yağmurlu köyleri olduğu belirtildi.

Bu bölgelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı tamamen yasaklandı. Karantina tedbirleri kaldırılana kadar herhangi bir hayvan hareketi gerçekleştirilemeyecek.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Tavşanlı Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. Yetkililer, sürecin takip edildiğini ve hastalığın kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti.